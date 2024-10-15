Выжившего в Охотском море Пичугина проверят на предмет оборудования лодки

Против выжившего в Охотском море Михаила Пичугина могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что на лодке не было необходимого снаряжения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Следственные органы и прокуратура выясняют, были ли на судне экстренная связь, рации, красная ракета, спасательные жилеты и многое другое, что необходимо иметь на лодке при выходе в море. Если следствие установит, что Пичугин не подготовил судно к выходу по всем правилам, то ему предъявят обвинение. Ему грозит до семи лет колонии.

Пичугин вышел в море с братом и племянником. Родственники погибли, и мужчина дрейфовал в море больше двух месяцев с их трупами на борту. Пичугина обнаружили рыбаки. За это время мужчина похудел на 50 килограммов, его госпитализировали в Магадане.