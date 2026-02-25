Выпившего колу ребенка госпитализировали в Приморье с кровавой рвотой

Во Владивостоке 12-летнего ребенка доставили в больницу с кровавой рвотой из-за обострения эрозивного гастрита, спровоцированного длительным употреблением кока-колы. Об этом сообщила пресс-служба Краевой детской клинической больницы № 1.

Медики при осмотре желудка выяснили, что даже легкое прикосновение эндоскопа к слизистой оболочке вызывало мгновенные микрокровоизлияния.

«Это говорит о том, что у ребенка были предпосылки к эрозийному гастриту, который из-за употребления кока-колы усугубился», — отметили в больнице.

Теперь подростку предстоит наблюдение у гастроэнтеролога и длительное лечение. Врач Маргарита Лемза объяснила, что в кока-коле содержится ортофосфорная кислота, которую используют для растворения ржавчины.

«И если у человека есть предпосылки к возникновению гастритов, то может быть и эрозия, в том числе и с кровоточивостью», — добавила она.

Ранее стало известно, что в кока-коле из Казахстана нашли токсичные для печени и почек добавки.