Выпавший из печи уголек стал причиной смертельного пожара в Ленинградской области

Частный дом загорелся на территории Ленинградской области. Происшествие случилось утром в среду, 15 октября, в деревне Чаща. Об этом проинформировал сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. К сожалению, жительницу дома спасти не удалось — она задохнулась во сне. В тушении огня принимали участие 11 спасателей и три единицы техники.

Предварительно, причиной пожара стал уголек, выпавший из печи. Он поджег пол.

Представители МЧС России напомнили о правилах пожарной безопасности: предтопочный лист должен быть из металла размером 50 на 70 сантиметров, запрещено размещать мебель и горючие предметы ближе полуметра от печи, нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра, а также доверять надзор за печью детям. Кроме того, важно регулярно очищать дымоход от сажи.