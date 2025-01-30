Вымогавших взятку у бойца СВО ростовских сотрудников ДПС выгнали со службы

Требовавшие взятку в 25 тысяч рублей с участника специальной военной операции инспекторы ДПС из Ростова-на-Дону поплатились за свое поведение рабочими местами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что записанный бойцом ролик с жалобой на вымогательство взятки силовиками широко разошелся по социальным сетям и вызвал большое возмущение жителей.

«Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО, понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена», — написал Слюсарь.

Временно исполняющий обязанности губернатора отдельно поблагодарил руководство областного главка МВД за проведение служебной проверки и последующее увольнение сотрудников.

«Дальше дело за следователями — все собранные материалы им уже передали», — добавил Слюсарь.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что под увольнение попали дорожные инспекторы, дежурившие на Буденновском проспекте в ночь на минувшую субботу, 25 января. Они остановили водителя и потребовали у него 25 тысяч рублей под надуманным предлогом. Владелец автомобиля вынужденно передал им деньги.

После увольнения сотрудников по отрицательным основаниям ведомство передало результаты проведенной проверки следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В начале января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн встал на защиту волонтера Андрея Лямцева, занимающегося доставкой гуманитарных грузов в зону СВО. Машину общественника заблокировал на своей площадке в Ростове-на-Дону владелец частного эвакуатора. За возвращение автомобиля он потребовал у волонтера крупную сумму денег.