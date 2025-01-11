Выброс солярки обнаружили в реке Дон

В реке Дон вдоль ростовской набережной заметили выброс нефтепродуктов, предположительно дизельного топлива. Об этом сообщил глава мэрии Алексей Логвиненко в Telegram-канале .

На место происшествия были направлены все необходимые федеральные службы. Природнадзор проводит расследование, выясняя источник и место сброса. Пробы воды специалисты уже взяли.

«Ситуацию держу на контроле», — подчеркнул Логвиненко.

Нефтепродукты были замечены с восточной стороны набережной. Подробности происшествия выясняются.

Ранее режим ЧС из-за выбросов мазута ввели на западе Крыма. Глава администрации района Александр Дудинов рассказал, специалисты и волонтеры продолжают ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. Для расчистки берега выйдут еще примерно 100 волонтеров.

В Черном море продолжаются работы по устранению последствий крушения танкеров с нефтепродуктами. Сегодня утром специалисты обнаружили пятно мазута площадью около 2,8 тысячи квадратных метров.