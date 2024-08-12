Выброс газа из трубопровода на северо-восточной стороне МКАД напугал москвичей

Источник 360.ru мощный выброс начался на газопроводе на 89-м километре МКАД

Фото: РИА «Новости»

Водителей и пешеходов напугал мощный выброс газовоздушной смеси из трубопровода на 89-м километре МКАД в районе Северное Медведково. Как сообщил источник 360.ru, на место выехали сотрудники экстренных служб.

Местные жители пожаловались на громкий шум от газовой трубы.

В Мосгазе уточнили, что сброс газа носит технологический характер. Работы начались в 09:00 и продолжатся до 15:00.

Жителей и водителей предупредили, что на время выброса газовоздушной смеси возможны шум и посторонние запахи. Опасности процесс не представляет и проводится под контролем специалистов организации.

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