Выбежавший на дорогу школьник погиб под колесами машины в Тюменской области
В селе Исетском Тюменской области произошло смертельное ДТП. Восьмилетний мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте, и его сбил автомобиль. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, трагедия случилась на улице Первомайской. Школьник внезапно выбежал на проезжую часть из-за мусорных баков, где не было пешеходного перехода. 25-летний водитель, находившийся за рулем ВАЗ-2107, не успел вовремя среагировать и затормозить перед ребенком.