Выбежавший на дорогу семилетний ребенок попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге. Дорожное происшествие случилось утром во вторник, 14 октября, на улице Патриса Лумумбы. Ребенок вместе со старшим братом шел в школу. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

По информации полицейских, водитель машины Kia Rio не успел среагировать и сбил школьника, который внезапно выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

«Мальчик получил телесные повреждения, бригадой СМП доставлен в ДГКБ №9 для оказания необходимой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что они с детьми регулярно обсуждают правила дорожного движения, и она не понимает, как ребенок мог их нарушить. По словам 51-летнего водителя, он попытался экстренно затормозить, но избежать аварии не удалось.

Полицейские начали расследование на месте происшествия. Проверка также пройдет в школе мальчика, а материалы дела передадут сотрудникам ПДН.