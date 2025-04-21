Вулканолог Плечов назвал умеренной активность Ключевской сопки на Камчатке

По его словам, Ключевская сопка — один из самых активных вулканов Евразии. У него в среднем происходит одно извержение раз в три года.

«В отличие от Безымянного, который также находится неподалеку и сейчас извергается, активность Ключевского более умеренная», — отметил Плечов.

Для местных жителей извержения, как правило, не представляют опасности, так как ближайший населенный пункт расположен на большом расстоянии от вулкана. Обычно извержение имеет активную фазу — первые пару суток, а потом оно может длиться до двух месяцев, заключил специалист.