«Вцепилась в руку». Женщина умерла после укуса собаки в Тверской области

По ее словам, жители Голенищева часто подкармливали собаку, у которой умерла пожилая хозяйка. В тот день животное укусило за палец девочку, а потом к нему подошла и Екатерина. Она не знала о укусе и просто хотела покормить пса. Однако собака схватила 33-летнюю женщину за руку.

«Говорят, что собака была немаленькой. Животное вцепилось в руку Екатерине мертвой хваткой. Она пыталась оттолкнуть ее, но на это ушло время», — отметила собеседница издания.

Спустя примерно месяц после укуса женщине стало трудно пить. Она решила, что это побочные эффекты от прививок — жительницу Голенищева привили от бешенства. Однако после пятого укола вакцины Екатерине стало хуже, и ее отвезли в больницу.

Женщина умерла спустя неделю после обострения состояния. Сначала у нее началось слюнотечение, потом появились проблемы с легкими, и она впала в кому. Врачи сообщили близким о смерти Екатерины 31 августа.

Ранее жительница Барнаула погибла от укусов своей собаки породы алабай. После нападения на женщину животное нейтрализовали.