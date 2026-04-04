ВСУ повредили энергообъекты в Запорожской области

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Прошлой ночью противник нанес массированные удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области. В результате обстрелов были повреждены несколько важных объектов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения», — отметил он.

Медпомощь предоставляется в полном объеме, подчеркнул Балицкий.

Ранее ВСУ семь раз за сутки атаковали дронами Запорожскую область. Под удар попали несколько округов и Энергодар. Ранения получила 82-летняя жительница Васильевки.

