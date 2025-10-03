ВСУ обстреляли здание кинотеатра в Каховке Херсонской области

Украинская армия обстреляла здание кинотеатра в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале .

«Повреждения серьезные», — отметил он.

Глава округа обратил внимание, что среди местных жителей никто не пострадал.

В начале октября председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев погиб в результате атаки дрона ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что Леонтьев получил травмы в результате удара украинского дрона «Баба-яга». Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В сентябре двое жителей Херсонской области погибли и восемь пострадали из-за обстрелов ВСУ.