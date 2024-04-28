ВСУ обстреляли храм поселка Александровка под Донецком во время службы | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 18:57 ВСУ обстреляли храм поселка Александровка под Донецком во время службы ВСУ ударили кассетными боеприпасами по храму в донецком поселке Александровка

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Праздничную службу в Вербное воскресенье в храме поселка Александровка под Донецком сорвал обстрел украинских боевиков. Они выпустили по населенному пункту кассетные боеприпасы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

По данным журналиста, вокруг храма нашли большое количество неразорвавшихся снарядов. Взрывная волна от детонации выбила окна в хозяйственных постройках.

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Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Александровки погибла женщина 1952 года рождения.

Он добавил, что одним обстрелом дело не обошлось и противник запустил в населенный пункт беспилотники. Один из дронов сбросил на машину скорой помощи бомбу. Ранение получила женщина-фельдшер.

Также обстрел ВСУ повредил памятник Воинам-освободителям на Школьной улице.

Житель поселка Александровка в беседе с журналистом агентства заявил, что погибшая женщина работала директором местного кладбища. Он добавил, что храмы украинские боевики обстреливают регулярно не только в Донецкой Народной Республике, но и в других районах Донбасса.

Украинские боевики не в первый раз обстреливают донецкие церкви из кассетных боеприпасов. В сентябре прошлого года в столице ДНР после детонации боеприпасов загорелся Свято-Игнатьевский храм на Манежном проспекте. Кулемзин заявил, что очаг возгорания находился в подсобном помещении здания.