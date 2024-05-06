Встали на полтора часа.Травма пассажирки привела к затору из трамваев в Екатеринбурге | 360°

06 мая 2024, 09:20
Встали на полтора часа.Травма пассажирки привела к затору из трамваев в Екатеринбурге
Ura.ru: пробка из трамваев скопилась в Екатеринбурге из-за травмы пассажирки
Утром 6 мая на улице 8 Марта в Екатеринбурге скопилась пробка из трамваев. Причиной затора стало травмирование пассажирки, сообщило Ura.ru.
:Женщина упала в салоне одного из трамваев, уточнило издание со ссылкой на сотрудника диспетчерской ЕМУП «Гортранс». Пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь.
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По словам собеседника Ura.ru, трамваи простояли около полутора часов. Данных о состоянии пассажирки он не привел.
В СМП журналистам подтвердили вызов медиков на место происшествия. Женщину после осмотра доставили в Центральную городскую клиническую больницу № 24.
В конце апреля ДТП с трамваем произошло в Казани. В результате его столкновения с Hyundai Solaris пострадал один человек. Травмы получила пассажирка легковушки, когда выходила из салона машины. Ей потребовалась госпитализация.
Екатеринбург
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