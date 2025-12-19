Вспышка туберкулеза произошла в новосибирской школе: заболели уже 6 человек

Шесть человек заболели после вспышки туберкулеза в новосибирской школе

В одной из школ Новосибирска зафиксировали вспышку туберкулеза. По последним данным, заболели уже шесть человек, заявил депутат горсовета Антон Бурмистров на своей странице во «ВКонтакте» .

По словам Бурмистрова, накануне в этой школе прошло собрание с родителями по вопросу о медицинской обстановке. Присутствовали представители местной больницы, тубдиспансера, Роспотребнадзора, Минздрава и мэрии.

«Заболевших шесть человек (в том числе взрослые) на сегодняшний день. Один ребенок с открытой формой лечится с конца прошлого года (тогда и начались процессы выявления, диагностики, проверки, профилактики и пр). Пять других с закрытой (не заразной) формой. Как я понял, динамики роста нет», — пояснил депутат.

Сейчас врачи проверяют родителей детей и родственников работников. Круг постепенно расширяется, чтобы исключить утечку заразившихся. Проверяются даже уволенные год назад работники.