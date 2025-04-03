После падения в Иркутсткой области дальнего ракетоносца Ту-22М3 Воздушно-космических сил России в соседней деревне полностью погас свет. Об этом 360.ru рассказал очевидец происшествия.

По словам мужчины, он живет на противоположном берегу реки от деревни Буреть, рядом с которой упал самолет. Расстояние от дома очевидца до места падения приблизительно два километра.

«Видел из окна своего дома. Уже темно было. Вспышка, огонь — и вся деревня на другом берегу погасла», — рассказал очевидец.