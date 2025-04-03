После падения в Иркутсткой области дальнего ракетоносца Ту-22М3 Воздушно-космических сил России в соседней деревне полностью погас свет. Об этом 360.ru рассказал очевидец происшествия.
По словам мужчины, он живет на противоположном берегу реки от деревни Буреть, рядом с которой упал самолет. Расстояние от дома очевидца до места падения приблизительно два километра.
«Видел из окна своего дома. Уже темно было. Вспышка, огонь — и вся деревня на другом берегу погасла», — рассказал очевидец.
Он также добавил, что после этого на место происшествия прибыло большое количество автомобилей спецслужб.
«Скорые, полиция, пожарные. Это по маячкам видно», — отметил мужчина.
Ранее стало известно, что экипаж Ту-22М3 — четыре человека — успел катапультироваться. Один из членов экипажа погиб.
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