«Вся деревня погасла». Очевидец — о крушении ракетоносца Ту-22М3

Очевидец крушения Ту-22М3: после ЧП в соседней деревне пропал свет

Фото: РИА «Новости»

После падения в Иркутсткой области дальнего ракетоносца Ту-22М3 Воздушно-космических сил России в соседней деревне полностью погас свет. Об этом 360.ru рассказал очевидец происшествия.

По словам мужчины, он живет на противоположном берегу реки от деревни Буреть, рядом с которой упал самолет. Расстояние от дома очевидца до места падения приблизительно два километра.

«Видел из окна своего дома. Уже темно было. Вспышка, огонь —  и вся деревня на другом берегу погасла», — рассказал очевидец.

Он также добавил, что после этого на место происшествия прибыло большое количество автомобилей спецслужб.

«Скорые, полиция, пожарные. Это по маячкам видно», — отметил мужчина.

Ранее стало известно, что экипаж Ту-22М3 — четыре человека — успел катапультироваться. Один из членов экипажа погиб.

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