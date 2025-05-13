«Все в крови и кале». Голый мужчина выпал из окна и застрял в корзине для кондиционера

В Подмосковье голый мужчина выпал из окна и застрял в корзине для кондиционера

Голый мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома в Красногорске и застрял в корзине для кондиционера у соседа — участника Великой Отечественной войны. Об этом 360.ru рассказали местные жители.

Инцидент произошел в доме на Архангельской улице в жилом комплексе «Ильинские луга». Обнаженный мужчина, весом более 100 килограммов, в неадекватном состоянии упал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Он приземлился на коробку для кондиционера на два этажа ниже, принадлежащей пожилой паре — слепому ветерану Великой Отечественной войны и его жене-инвалиду.

Соседи рассказали, что незадолго до падения мужчины из окна на этаже раздавались громкие крики. Местная жительница, на которую жильцы регулярно жаловались за шумные посиделки и пьяные дебоши, привела в гости нового знакомого. Между ними возник конфликт.

«Видимо, он начал ее склонять к половому акту. Начались какие-то разборки, соседка кричала, что ее убивают и насилуют, а потом мужчина выпрыгнул в окно», — сказала Дарья, хозяйка квартиры, рядом с которой он приземлился.

Дарья и ее молодой человек вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели вытащили упавшего с девятого этажа голого мужчину в общий коридор подъезда.

«В процессе падения у него случилась дефекация и он сильно подрал руки-ноги, все в крови и кале. Все это благополучно оказалось у меня в квартире», — поделилась хозяйка квартиры.