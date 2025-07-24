Врачи в Приморье вытащили осколок ртутного градусника из ребенка после ДТП

В Приморье врачи извлекли осколок градусника из подмышечной впадины восьмилетней девочки, который разбился во время ДТП. Об этом сообщила пресс-служба КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1».

«Во время поездки на автомобиле у ребенка был установлен ртутный градусник для измерения температуры тела. В результате ДТП наконечник градусника отломился и вонзился в подмышечную впадину ребенка», — заявили медики.

В итоге врачи провели консультацию с токсикологами Владивостокской клинической больницы № 2. Основной опасностью для маленькой пациентки были пары ртути, выделяющиеся при вдыхании, когда разбивается прибор. При этом сама ртуть не вредна для организма, если попадет в него в минимальном количестве.

Травматологи успешно вытащили наконечник. Сейчас ребенок хорошо себя чувствует, его оставили на несколько дней в больнице, а потом выписали.

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