Врачам скорой в Москве потребовалась помощь с 300-килограммовым мужчиной

Источник 360.ru: в Зюзине скорой потребовалась помощь с пациентом весом 300 кг

В Зюзине медики скорой помощи столкнулись со сложностями, прибыв на вызов на Болотниковскую улицу. К врачам обратился мужчина весом 300 килограммов, транспортировать его в автомобиль самостоятельно у специалистов возможности нет, сообщил источник 360.ru

Чтобы решить проблему, медики обратились в экстренные службы. На место направили подмогу, добавил собеседник 360.ru.

Информации о том, в каком состоянии находится пациент, пока нет. Все подробности уточняются.

В минувшем апреле мужчину весом свыше 300 килограммов доставили через окно квартиры, поскольку вынести его на носилках через дверь было невозможно. Спасатели тогда срезали решетки на окнах. В итоге москвича смогли погрузить в скорую.