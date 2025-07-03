Врач Шуркевич рассказала, что подростки лидируют по числу травм среди пользователей электросамокатов

Заместитель главного врача поликлиники №1 в Новосибирске Анастасия Шуркевич сообщила, что основными пострадавшими остаются подростки, травмирующиеся при падениях с самоката. Самые распространенные повреждения — ушибы, гематомы и ссадины рук, ног и головы, написал сайт atas.info .

По словам доктора, пациенты обращаются ежедневно, пик приходится на праздники. Количество аварий снизилось благодаря строгому контролю скорости и сокращению числа прокатных пунктов.

Врач отметила, что арендованные средства передвижения отличаются техническими характеристиками, что повышает вероятность падения и требует осторожности. Госпитализаций и серьезных повреждений, таких как сотрясение мозга, пока зафиксировано не было. Шуркевич рекомендовала обязательно надевать шлем и покупать собственный самокат, изучив его особенности заранее.