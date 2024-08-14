Врач из Тюмени умер после бурной ночи в казанском отеле

В отеле под Казанью женщина-врач из Тюмени провела бурную ночь и умерла

В гостинице «Дежавю» на курорте Свияжские Холмы в Верхеуслонском районе Татарстана обнаружили мертвой 40-летнюю женщину. Как сообщил KazanFirst , погибшей оказалась врач областной клинической больницы Тюмени.

Источник издания рассказал, что женщина провела бурную ночь с 38-летним заведующим отделением ГКБ Екатеринбурга. После этого тюменская врач скончалась.

Специалисты выявили у погибшей выявили внутренние и внешние кровотечения половых органов и печени.

Не пережившей ночь любви, уточнил KazanFirst, оказалась сердечно-сосудистый хирург из тюменской ОКБ № 1. Женщине стало плохо во время секса, партнер сначала пытался помочь ей самостоятельно, а потом вызвал скорую и сотрудников правоохранительных органов.

По информации источника, заведующего отделением ГКБ № 24 Екатеринбурга оставили под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Летом прошлого года в Москве женщина скончалась прямо во время занятия любовью в столичном сквере рядом со станцией метро «Тушинская».