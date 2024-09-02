Врач Елоев рассказал, что пострадавшему при жесткой посадке самолета Ан-2 мальчику сделали операцию

Заведующий отделением реанимации Республиканской детской клинической больницы Владикавказа Алан Елоев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о состоянии мальчика, который пострадал во время жесткой посадки самолета Ан-2.

По словам медика, ребенку провели операцию по удалению селезенки.

«Во время обследования была выявлена тупая травма живота, повреждение селезенки и разрыв селезенки, внутреннее кровотечение», — сказал он.

Мальчик как минимум два дня проведет в реанимации, добавил Елоев.

Напомним, во время жесткой посадки самолета Ан-2 во Владикавказе пострадали семь человек, среди которых — трое детей.