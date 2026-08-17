Возможным виновником ДТП с автобусом на севере Москвы назвали водителя грузовика
ДТП на севере Москвы могло произойти из-за нарушения правил водителем грузовика
Авария на Дмитровском шоссе произошла из-за того, что водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.
Примерно в 6:20 на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе грузовик столкнулся с автобусом 746 маршрута коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз».
«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с автобусом», — отметили в Департаменте транспорта Москвы.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать причины и обстоятельство случившегося. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.