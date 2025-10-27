Возбуждено дело из-за драки на парковке в Выборгском районе Петербурга

В торговом центре на проспекте Энгельса в Петербурге произошел конфликт, который привел к уголовному разбирательству. Об этом написал Piter.TV .

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 25 октября полицейские получили сообщение о драке на стоянке торгового центра в Выборгском районе.

На месте были задержаны четверо мужчин в возрасте от 34 до 42 лет, которые находились в состоянии опьянения. Причиной потасовки стали неприязненные отношения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ.