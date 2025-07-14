Восстановление склада Wildberries в Шушарах завершили

В поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга завершили реконструкцию логистического центра Wildberries спустя полтора года после крупного пожара. Об этом в своем Telegram-канале заявила основательница маркетплейса, глава РВБ Татьяна Ким.

«Пишу вам с большим трепетом в душе. Наш „Феникс“ снова в строю! Склад в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Мы ждали этого полтора года с момента пожара», — сообщила она.

Ким поблагодарила всех причастных к восстановительным работам. Она подчеркнула, что обновленный склад представляет собой современный комплекс с улучшенной инфраструктурой, которая соответствует всем требованиям безопасности и технологического оснащения.

Кроме того, по словам основательницы Wildberries, возобновление работы логистического центра в Шушарах станет важным шагом для поддержки местных представителей малого и среднего бизнеса.

Склад Wildberries в Шушарах загорелся 13 января 2024 года. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров из общей площади свыше 100 тысяч квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день.