Воспитатель детсада в Нижнем Новгороде отдала аферистам более 4 млн рублей

Воспитатель нижегородского детского сада стала жертвой телефонных мошенников. Женщина отдала злоумышленникам свыше четырех миллионов рублей. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным полицейских, аферисты представились работниками силовых структур и финансового мониторинга. В течение двух недель они звонили 64-летней горожанке в мессенджере и убеждали ее в необходимости якобы обезопасить свои деньги от мошенников.

В результате потерпевшая сняла свои сбережения на сумму 4 миллиона 139 тысяч рублей и отправила их на неизвестные счета через банкоматы. После того, как деньги не вернулись, воспитатель поняла, что ее обманули. Стражи порядка возбудили уголовное дело.