Восьмилетняя девочка попала под колеса легковушки в Самарской области
Дорожная авария с участием ребенка произошла в Тольятти Самарской области. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru.
Происшествие случилось во дворе дома на Железнодорожной улице. Там водитель машины LADA Vesta сбил восьмилетнюю девочку. После ДТП автомобилист скрылся в неизвестном направлении.
Правоохранителям удалось задержать предполагаемого виновника аварии. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.
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