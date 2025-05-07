Восьмилетняя девочка попала под колеса легковушки в Самарской области

Дорожная авария с участием ребенка произошла в Тольятти Самарской области. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru .

Происшествие случилось во дворе дома на Железнодорожной улице. Там водитель машины LADA Vesta сбил восьмилетнюю девочку. После ДТП автомобилист скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранителям удалось задержать предполагаемого виновника аварии. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.