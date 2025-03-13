Восьмиклассника задержали в Ленобласти по делу об ограблении офиса микрозаймов

По версии следствия, злоумышленник в маске и с ножом ворвался в офис микрозаймов, после чего забрал содержимое сейфа — 33 тысячи рублей. Позже подозреваемый решил зайти в продуктовый магазин. Напугав сотрудниц холодным оружием, он похитил пять тысяч рублей.

Деньги потратить подозреваемый не успел. Возбуждено уголовное дело.