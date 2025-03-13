Восьмиклассника задержали в Ленобласти по делу об ограблении офиса микрозаймов

Правоохранители задержали ученика восьмого класса в Кингисеппском районе Ленобласти по подозрению в ограблении. Подробности сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По версии следствия, злоумышленник в маске и с ножом ворвался в офис микрозаймов, после чего забрал содержимое сейфа — 33 тысячи рублей. Позже подозреваемый решил зайти в продуктовый магазин. Напугав сотрудниц холодным оружием, он похитил пять тысяч рублей.
Деньги потратить подозреваемый не успел. Возбуждено уголовное дело.
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