Вошел в подъезд и провалился. В первой хрущевке в Москве обрушился пол

В первой советской хрущевке на юго-западе Москвы обрушился пол. Зашедший в подъезд мужчина провалился и получил ссадины. Жильцы дома сообщили 360.ru, что четырехэтажка подлежала реновации, но о ней забыли.

«Дом в программе реновации первой волны. Должны были расселить еще в декабре 2024 года. Но про нас забыли. Гримау, 16 прям несчастливый дом. Его признали памятником архитектуры. Нас переселить должны, но дом не сносить. До сих пор все живем в нем», — рассказала москвичка.

Вместо расселения в доме начался капремонт. Собеседница 360.ru сообщила, что рабочие снимали кафельную плитку с пола в тамбуре. Жилец вошел в подъезд, пол под ним обвалился, и он упал вниз. На голову пострадавшему посыпались обломки, он получил ссадины и ушибы.