Вошел в подъезд и провалился. В первой хрущевке в Москве обрушился пол
Москвич показал ссадины после падения под пол в хрущевке на юго-западе Москвы
В первой советской хрущевке на юго-западе Москвы обрушился пол. Зашедший в подъезд мужчина провалился и получил ссадины. Жильцы дома сообщили 360.ru, что четырехэтажка подлежала реновации, но о ней забыли.
«Дом в программе реновации первой волны. Должны были расселить еще в декабре 2024 года. Но про нас забыли. Гримау, 16 прям несчастливый дом. Его признали памятником архитектуры. Нас переселить должны, но дом не сносить. До сих пор все живем в нем», — рассказала москвичка.
Вместо расселения в доме начался капремонт. Собеседница 360.ru сообщила, что рабочие снимали кафельную плитку с пола в тамбуре. Жилец вошел в подъезд, пол под ним обвалился, и он упал вниз. На голову пострадавшему посыпались обломки, он получил ссадины и ушибы.
Панельный четырехэтажный дом по улице Гримау, 16 считается первой из построенных в Москве хрущевок. В 1950-х годах проектировщики признали серию 01-ПЗ наиболее удачным для тиражирования.
Похожее обрушение произошло в хрущевке по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, сообщил Ura.ru. За входной дверью образовалась дыра, коммунальщики накрыли ее деревянной доской.