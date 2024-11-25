Восемь пожарных тушили огонь в дачном доме в Кургане
Дачный дом загорелся в садовом некоммерческом товариществе на территории Кургана. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.
По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в 13:10 по местному времени. На место происшествия прибыли восемь спасателей на двух единицах техники.
Через 25 минут специалистам удалось остановить распространение огня, в 15:09 пламя было полностью ликвидировано.
Сведения о наличии пострадавших не поступали. Сейчас сотрудники компетентных органов выясняют причины и обстоятельства возгорания.
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