Восемь пожарных тушили огонь в дачном доме в Кургане

Дачный дом загорелся в садовом некоммерческом товариществе на территории Кургана. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в 13:10 по местному времени. На место происшествия прибыли восемь спасателей на двух единицах техники.

Через 25 минут специалистам удалось остановить распространение огня, в 15:09 пламя было полностью ликвидировано.

Сведения о наличии пострадавших не поступали. Сейчас сотрудники компетентных органов выясняют причины и обстоятельства возгорания.