Восемь детей погибли на дорогах в Нижегородской области за 11 месяцев

В Нижегородской области с начала 2025 года произошло 502 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Печальная статистика от региональной Госавтоинспекции показывает, что 556 детей пострадали и восемь — погибли. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Для снижения числа травм среди детей на дорогах с 22 декабря по 11 января проходит акция «Зимние каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки будут поздравлять участников дорожного движения и напоминать им о правилах.

