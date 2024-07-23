Восемь детей и 36 взрослых утонули в водоемах Нижегородской области с начала лета
Спасатели зарегистрировали 44 происшествия на водных объектах Нижегородской области с начала лета. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в результате таких ЧП утонули 44 человека. Среди погибших — восемь детей. Также известно, что за период купального сезона удалось спасти девять граждан.
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