Восемь детей и 36 взрослых утонули в водоемах Нижегородской области с начала лета

Спасатели зарегистрировали 44 происшествия на водных объектах Нижегородской области с начала лета. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в результате таких ЧП утонули 44 человека. Среди погибших — восемь детей. Также известно, что за период купального сезона удалось спасти девять граждан.

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