Восемь человек пострадали в ДТП с гусеничным транспортом в Хабаровском крае

В Солнечном округе Хабаровского края произошла авария с участием гусеничного транспортера. В результате ДТП пострадали восемь человек, двое из них оказались под гусеницами, сообщил MK.RU .

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел на дороге между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном. Транспортер перевозил специалистов, направлявшихся на тушение пожара в Санболийском лесничестве. Водитель не справился с управлением на гравийной дороге при повороте налево, из-за чего машина вылетела в кювет. Люди, находившиеся сверху, упали с транспортера.

Четверо пострадавших получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу Хабаровска санитарной авиацией. Остальные получили менее серьезные повреждения. На месте происшествия работали спасатели и медики. Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии и устанавливает все обстоятельства происшествия.