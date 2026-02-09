Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в центре Москвы

Крупное ДТП произошло утро на Ленинском проспекте в Москве — в аварию попали автобус и грузовой автомобиль. О происшествии на Якиманке сообщил источник 360.ru.

Известно, что транспортные средства столкнулись в районе дома № 13. Все получившиеся травмы находились в автобусе.

Сейчас людей осматривают врачи прибывшей на место скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

UPD: в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» отметили, что водитель грузового автомобиля, нарушив пункт 8.3. правил дорожного движения, не уступил дорогу автобусу м1 при выезде с прилегающей территории. В результате чего и произошло столкновение.