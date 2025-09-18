Восемь человек погибли в ДТП с мотоциклами с начала года в Тульской области

В четверг, 18 сентября, отмечается Международный день памяти мотоциклистов. Он посвящен всем, кто погиб в дорожных авариях на двухколесном транспорте. В этот день важно напоминать о правилах безопасности на дорогах, сообщила Тульская Служба Новостей .

По опубликованным данным, в Тульской области с января текущего года зафиксировали большое количество происшествий с участием «легкого» транспорта, включая мотоциклы. Жертвами 51 ДТП стали восемь человек, еще 53 получили травмы. В семи случаях виновниками ДТП становились несовершеннолетние, написал «ФедералПресс».

Чтобы предотвратить аварии с участием двухколесного транспорта, сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали надевать защитное снаряжение, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным и предсказуемым, а также поддерживать мотоцикл в исправном состоянии. Кроме того, важно выбирать подходящие условия для езды, проходить обучение и практику и уважать других участников дорожного движения.