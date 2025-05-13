Ворона напала на ребенка возле школы в Раменках

Сегодня утром в районе Раменки на улице Удальцова ворона напала на ребенка. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось недалеко от школы. Сначала птица свила гнездо на дереве на высоте 10-15 метров. Через 15 минут после этого — клюнула ребенка.

На место выехали спасатели. Гнездо находится высоко среди густых веток, куда нельзя добраться без специальной техники.

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