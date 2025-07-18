Воробьев сообщил о повреждении частных домов при налете БПЛА 18 июля

Минувшей ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. В результате никто из жителей не пострадал, но есть повреждения частных домов, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев.

«Силами ПВО сбито 11 дронов над пятью округами: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск», — уточнил он.

Большую часть дронов, по словам губернатора, уничтожили на подлете. К счастью, серьезных последствий удалось избежать.

«Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — добавил он.

Так, в Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке «Рязанцы», повреждены фасады и остекление двух частных домов.

В Солнечногорске, в деревне Марьино, у дома № 6 на улице Центральной, разрушены забор, часть стены и оконные конструкции.

«На местах работают все службы, обязательно окажем помощь жителям, у которых пострадало имущество», — заключил глава области.