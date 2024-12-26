Вор под видом дезинфектора обокрал квартиру пенсионера в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пенсионер стал жертвой кражи. Вор проник в его квартиру, представившись дезинфектором. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Пострадавший — 93-летний житель Нижнего Новгорода. Он обратился в полицию и рассказал, что в его дверь позвонил мужчина, который представился работником «Санэпидемстанции». Под предлогом обработки от насекомых он попал в квартиру.

После визита гостя пенсионер заметил пропажу 400 тысяч рублей, которые лежали в шкатулке на полке в шкафу в комнате. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники ОВД проводят оперативно-розыскные мероприятия.