Вор под видом дезинфектора обокрал квартиру пенсионера в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пенсионер стал жертвой кражи. Вор проник в его квартиру, представившись дезинфектором. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.
Пострадавший — 93-летний житель Нижнего Новгорода. Он обратился в полицию и рассказал, что в его дверь позвонил мужчина, который представился работником «Санэпидемстанции». Под предлогом обработки от насекомых он попал в квартиру.
После визита гостя пенсионер заметил пропажу 400 тысяч рублей, которые лежали в шкатулке на полке в шкафу в комнате. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники ОВД проводят оперативно-розыскные мероприятия.
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