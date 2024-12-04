Вооруженный ножом мужчина напал на соседку ради драгоценностей в ЯНАО

Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего жителя Пуровского района, который подозревается в разбойном нападении на соседку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
По версии следствия, вооруженный ножом злоумышленник напал на женщину и под угрозой расправы потребовал деньги. После этого фигурант вошел в дом потерпевшей и украл ее ювелирные украшения.
Сумма материального ущерба превысила 121 тысячу рублей. По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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