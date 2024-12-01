Вооруженные ножами и гранатами скинхеды устроили драку в Ногинске

В Сети начали расползаться слухи о том, что вооруженные ножами и гранатами скинхеды устроили массовую драку с местными. Жители также сообщили о стрельбе. По неподтвержденным данным, в перестрелке якобы пострадала пожилая женщина и двое молодых людей.

Пресс-служба подмосковной полиции не подтвердила информацию о раненых.

«Сообщений в полицию из медучреждений о доставлении к ним пострадавших на данный момент не поступало», — уточнили в МВД.

Правоохранители опросили очевидцев, со слов которых «компания молодых людей с криками пробежала по площади, далее они скрылись». Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее перестрелка произошла в Красногорске в ЖК «Изумрудные холмы». Очевидцы услышали не менее пяти выстрелов.