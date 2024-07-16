Вооруженного топором водителя задержали после полицейской погони в Челябинской области
Правоохранители задержали в Челябинской области водителя, который, предположительно, планировал напасть на представителей власти. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГАИ.
Согласно данным ведомства, за подозрительным автомобилистом начали погоню на трассе в Каслинском районе. После остановки машины нарушитель вышел к стражам порядка с топором.
Полицейские пригрозили открыть стрельбу из табельного оружия. В ответ мужчина все-таки откинул орудие в сторону. Предварительно, он находился в состоянии опьянения.
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