Вооруженного топором водителя задержали после полицейской погони в Челябинской области

Правоохранители задержали в Челябинской области водителя, который, предположительно, планировал напасть на представителей власти. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГАИ.

Согласно данным ведомства, за подозрительным автомобилистом начали погоню на трассе в Каслинском районе. После остановки машины нарушитель вышел к стражам порядка с топором.

Полицейские пригрозили открыть стрельбу из табельного оружия. В ответ мужчина все-таки откинул орудие в сторону. Предварительно, он находился в состоянии опьянения.

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