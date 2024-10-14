Волгоградец ударил жену в живот ножом за оскорбление
В Красноармейском районе задержали 50-летнего мужчину, который ударил жену в живот ножом, обидевшись на оскорбление. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на полицию Волгограда.
Сначала 42-летняя женщина решила не обращаться в больницу, несмотря на серьезную травму. Но потом ей стало хуже, и пришлось вызвать скорую.
После того, как произошедшее вскрылось, мужчину арестовали. Так как у него уже были проблемы с законом, теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.
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