Волгоградец ударил ножом сына-подростка и заперся в квартире с пятью детьми | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 15:34 Волгоградец ударил ножом сына-подростка и заперся в квартире с пятью детьми Волгоградский СК сообщил о задержании мужчины, удерживающего пятерых детей Пресс-служба МВД

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Многодетный волгоградец заперся в квартире с пятью детьми и отказывался выходить после госпитализации с ножевым ранением 13-летнего сына. Несовершеннолетних заложников освободили сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что к поножовщине привел конфликт между супругами. Подросток вступился за мать и получил ранение руки. Оставив отца в квартире с пятью детьми, женщина с сыном поехали в больницу.

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По дороге они обратились в полицию с жалобой на неадекватное поведение мужчины. По данным пресс-службы областного главка МВД, открыть дверь прибывшей на место следственно-оперативной группы многодетный отец отказался.

В ходе проведенной операции при поддержке росгвардейцев буяна задержали и доставили в отдел полиции. По данным следователей, задержанный оказал силовикам сопротивление.

Сейчас на месте работают криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.

В середине апреля житель Домодедова избил школьника на детской площадке. Причиной стал принесенный ребенком пластиковый нож, в котором мужчина увидел угрозу. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию. Напавшего задержали для дальнейшего разбирательства.