Волгоградец получил семь лет колонии за попытку спрятать наркотики в тайник

Дзержинский районный суд вынес приговор жителю Волгограда по делу о распространении наркотиков. Мужчину признали виновным, сообщили « Новости Волгограда » со ссылкой на данные инстанции.

Злоумышленника задержали при попытке спрятать запрещенные вещества в тайник. Действовал он по указанию куратора из социальных сетей, который предложил курьеру достойную зарплату.

У преступника изъяли 12 граммов наркотика. Фигуранту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.