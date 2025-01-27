Волгоградец получил семь лет колонии за попытку спрятать наркотики в тайник
Дзержинский районный суд вынес приговор жителю Волгограда по делу о распространении наркотиков. Мужчину признали виновным, сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные инстанции.
Злоумышленника задержали при попытке спрятать запрещенные вещества в тайник. Действовал он по указанию куратора из социальных сетей, который предложил курьеру достойную зарплату.
У преступника изъяли 12 граммов наркотика. Фигуранту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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