Вокалистку питерской инди-группы до смерти избил парень | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 12:35 Вокалистку питерской инди-группы до смерти избил парень Shot: парень до смерти избил вокалистку питерской инди-группы UNA Котову РИА «Новости»

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Вокалистку питерской инди-группы UNA Анастасию Котову до смерти забил ее молодой человек. Мужчина самостоятельно обратился в полицию и признался в совершенном, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, вечером 37-летняя Анастасия приехала в гости к 31-летнему парню, проживающему в Колпино. Романтическое свидание сопровождалось избытком алкоголя. Ночью между влюбленными произошла драка. После нескольких ударов девушка упала и больше не поднималась.

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Осознав последствия своих действий, мужчина вызвал полицию. К моменту прибытия правоохранителей Котова была уже мертва, а ее бойфренд рыдал рядом с телом.

Полиция задержала его и отправила в изолятор. Инициировано уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы. За последние 17 лет он уже три раза подвергался судебному преследованию за грабеж.

Трагический инцидент произошел за неделю до 38-летия Котовой. Ее группа UNA, исполняющая инди-рок, хорошо известна в музыкальных кругах Санкт-Петербурга.

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