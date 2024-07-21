Военный утонул во время заплыва в озере в Ленобласти

«Фонтанка»: в Ленинградской области утонул 50-летний военнослужащий

МЧС Ленинградской области/Telegram
Фото: МЧС Ленинградской области/Telegram

Военнослужащий утонул в озере Малые Толони в Лужском районе Ленинградской области. О гибели 50-летнего контрактника сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина, написала «Фонтанка».

«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти», — отметили в сообщении.

По данным издания, контрактник был из Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал на заводе. Другие подробности не приводились.

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