Военкор Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске

Историк, волонтер и военный корреспондент Сергей Ярцев погиб в Луганске. О гибели мужчины сообщила пресс-служба Росгвардии в официальном Telegram-канале .

Ярцеву было 49 лет. В Луганске он находился с гуманитарной миссией, волонтер направлялся в станицу Кременную. Утром в воскресенье, 1 декабря, он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Как уточнила пресс-служба Росгвардии, автомобиль Сергея Ярцева попал в ДТП. Подробности аварии ведомство пока не сообщало.

Ранее в Запорожской области погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Позднее газета раскрыла тему его последнего репортажа.