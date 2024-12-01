Историк, волонтер и военный корреспондент Сергей Ярцев погиб в Луганске. О гибели мужчины сообщила пресс-служба Росгвардии в официальном Telegram-канале.
Ярцеву было 49 лет. В Луганске он находился с гуманитарной миссией, волонтер направлялся в станицу Кременную. Утром в воскресенье, 1 декабря, он опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Как уточнила пресс-служба Росгвардии, автомобиль Сергея Ярцева попал в ДТП. Подробности аварии ведомство пока не сообщало.
Ранее в Запорожской области погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Позднее газета раскрыла тему его последнего репортажа.
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