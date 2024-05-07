Военный КамАЗ попал в аварию на МКАД | 360°

07 мая 2024, 12:56
Военный КамАЗ попал в аварию на МКАД
Источник 360.ru: военный КамАЗ попал в ДТП с двумя машинами на МКАД
Авария с участием военного КамАЗа произошла днем 6 мая на 47-м километре МКАД. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП случилось неподалеку от района Тропарево-Никулино. Кроме военной техники, в аварии пострадали «Газель» и легковой автомобиль Hyundai.
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По предварительным данным, пострадал один человек. На место аварии выехали экстренные службы, дополнительная информация уточняется.
Официально факт ДТП пока не подтверждали.
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Москва
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