Военных курсантов в Татарстане приняли за диверсантов

В Татарстане задержали группу молодых людей в военной форме, которые запускали беспилотники в поле. Предварительно, они оказались курсантами, сообщил Telegram-канал Baza.

Действия парней привлекли внимание местных жителей, которые заподозрили в них неприятелей. Полицейские задержали всю компанию и положили лицом в землю.

Выяснилось, что курсанты учились управлять БПЛА. Парни учатся на операторов беспилотников. В поле проходило практическое занятие с одной из моделей отечественного дрона. Местных правоохранителей об этом не предупредили.

Ранее в Белгородской области пограничники задержали двух парапланеристов, которых заподозрили в совершении диверсии. Военные объявили тревогу, когда средства ПВО засекли в небе неизвестные объекты.