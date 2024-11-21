Водителю, по вине которого погиб человек, назначили 7,5 года колонии в Курганской области

В Курганской области суд вынес приговор местному жителю, который совершил смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал курганской прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, во время поворота не справился с машиной и наехал на двух молодых людей. Один юноша впоследствии скончался.

Курганца признали виновным и назначили ему семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.