Водителю, по вине которого погиб человек, назначили 7,5 года колонии в Курганской области

В Курганской области суд вынес приговор местному жителю, который совершил смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал курганской прокуратуры.
Следствие установило, что мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, во время поворота не справился с машиной и наехал на двух молодых людей. Один юноша впоследствии скончался.
Курганца признали виновным и назначили ему семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
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